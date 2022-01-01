Beets (BEETS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Beets (BEETS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Beets (BEETS) מידע אתר רשמי: https://beets.fi/ סייר בלוקים: https://sonicscan.org/token/0x2d0e0814e62d80056181f5cd932274405966e4f0 קנה BEETSעכשיו!

Beets (BEETS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Beets (BEETS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 238.56M $ 238.56M $ 238.56M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M שיא כל הזמנים: $ 0.09349 $ 0.09349 $ 0.09349 שפל כל הזמנים: $ 0.007624214538831795 $ 0.007624214538831795 $ 0.007624214538831795 מחיר נוכחי: $ 0.02522 $ 0.02522 $ 0.02522 למידע נוסף על Beets (BEETS) מחיר

Beets (BEETS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Beets (BEETS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BEETS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BEETSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BEETSטוקניומיקה, חקרו אתBEETSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BEETS מעוניין להוסיף את Beets (BEETS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BEETS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BEETS ב-MEXC עכשיו!

Beets (BEETS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BEETSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BEETS עכשיו את היסטוריית המחירים!

BEETS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BEETS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BEETS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BEETSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

