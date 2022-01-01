BlackCardCoin (BCCOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BlackCardCoin (BCCOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BlackCardCoin (BCCOIN) מידע BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. אתר רשמי: https://blackcardcoin.com מסמך לבן: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 קנה BCCOINעכשיו!

BlackCardCoin (BCCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BlackCardCoin (BCCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 227.00K $ 227.00K $ 227.00K ההיצע הכולל: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M אספקה במחזור: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M שיא כל הזמנים: $ 33 $ 33 $ 33 שפל כל הזמנים: $ 0.018976708086954498 $ 0.018976708086954498 $ 0.018976708086954498 מחיר נוכחי: $ 0.0227 $ 0.0227 $ 0.0227 למידע נוסף על BlackCardCoin (BCCOIN) מחיר

BlackCardCoin (BCCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BlackCardCoin (BCCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BCCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BCCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BCCOINטוקניומיקה, חקרו אתBCCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BCCOIN מעוניין להוסיף את BlackCardCoin (BCCOIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BCCOIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BCCOIN ב-MEXC עכשיו!

BlackCardCoin (BCCOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BCCOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BCCOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

BCCOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BCCOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BCCOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BCCOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

