ASRR (ASRR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ASRR (ASRR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ASRR (ASRR) מידע Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. אתר רשמי: https://www.assisterr.ai/ מסמך לבן: https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ קנה ASRRעכשיו!

ASRR (ASRR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ASRR (ASRR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M שיא כל הזמנים: $ 0.7999 $ 0.7999 $ 0.7999 שפל כל הזמנים: $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 מחיר נוכחי: $ 0.08032 $ 0.08032 $ 0.08032 למידע נוסף על ASRR (ASRR) מחיר

ASRR (ASRR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ASRR (ASRR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ASRR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ASRRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ASRRטוקניומיקה, חקרו אתASRRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ASRR מעוניין להוסיף את ASRR (ASRR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ASRR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ASRR ב-MEXC עכשיו!

ASRR (ASRR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ASRRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ASRR עכשיו את היסטוריית המחירים!

ASRR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ASRR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASRR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ASRRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!