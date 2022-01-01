ANLOG (ANLOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ANLOG (ANLOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ANLOG (ANLOG) מידע By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. אתר רשמי: https://www.analog.one/ מסמך לבן: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.analog.one/ קנה ANLOGעכשיו!

ANLOG (ANLOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ANLOG (ANLOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M ההיצע הכולל: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B אספקה במחזור: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M שיא כל הזמנים: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 שפל כל הזמנים: $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 מחיר נוכחי: $ 0.001312 $ 0.001312 $ 0.001312 למידע נוסף על ANLOG (ANLOG) מחיר

ANLOG (ANLOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ANLOG (ANLOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANLOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANLOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANLOGטוקניומיקה, חקרו אתANLOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ANLOG מעוניין להוסיף את ANLOG (ANLOG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ANLOG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ANLOG ב-MEXC עכשיו!

ANLOG (ANLOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ANLOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ANLOG עכשיו את היסטוריית המחירים!

ANLOG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ANLOG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ANLOG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ANLOGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

