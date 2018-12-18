AERGO (AERGO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AERGO (AERGO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AERGO (AERGO) מידע Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. אתר רשמי: https://www.aergo.io/ מסמך לבן: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf סייר בלוקים: https://mainnet.aergoscan.io/

AERGO (AERGO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AERGO (AERGO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 52.39M $ 52.39M $ 52.39M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 485.00M $ 485.00M $ 485.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.01M $ 54.01M $ 54.01M שיא כל הזמנים: $ 0.72092 $ 0.72092 $ 0.72092 שפל כל הזמנים: $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 מחיר נוכחי: $ 0.10802 $ 0.10802 $ 0.10802 למידע נוסף על AERGO (AERGO) מחיר

AERGO (AERGO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AERGO (AERGO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AERGO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AERGOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AERGOטוקניומיקה, חקרו אתAERGOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AERGO (AERGO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AERGOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

