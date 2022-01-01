Acquire.Fi (ACQ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Acquire.Fi (ACQ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Acquire.Fi (ACQ) מידע The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. אתר רשמי: https://acquire.fi/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 קנה ACQעכשיו!

Acquire.Fi (ACQ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Acquire.Fi (ACQ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 441.16K $ 441.16K $ 441.16K ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M FDV (שווי מדולל מלא): $ 879.00K $ 879.00K $ 879.00K שיא כל הזמנים: $ 0.064729 $ 0.064729 $ 0.064729 שפל כל הזמנים: $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 מחיר נוכחי: $ 0.00293 $ 0.00293 $ 0.00293 למידע נוסף על Acquire.Fi (ACQ) מחיר

Acquire.Fi (ACQ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Acquire.Fi (ACQ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ACQ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ACQהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ACQטוקניומיקה, חקרו אתACQהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ACQ מעוניין להוסיף את Acquire.Fi (ACQ) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ACQ, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ACQ ב-MEXC עכשיו!

Acquire.Fi (ACQ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ACQעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ACQ עכשיו את היסטוריית המחירים!

ACQ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ACQ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ACQ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ACQעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!