AI Nexus (A1X) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AI Nexus (A1X), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AI Nexus (A1X) מידע AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. אתר רשמי: https://www.ainexus.ltd מסמך לבן: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai

AI Nexus (A1X) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AI Nexus (A1X), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M שיא כל הזמנים: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 שפל כל הזמנים: $ 0.001526194441613973 $ 0.001526194441613973 $ 0.001526194441613973 מחיר נוכחי: $ 0.001627 $ 0.001627 $ 0.001627 למידע נוסף על AI Nexus (A1X) מחיר

AI Nexus (A1X) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AI Nexus (A1X) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של A1X אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות A1Xהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את A1Xטוקניומיקה, חקרו אתA1Xהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות A1X מעוניין להוסיף את AI Nexus (A1X) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת A1X, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

AI Nexus (A1X) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של A1Xעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה A1X עכשיו את היסטוריית המחירים!

A1X חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן A1X עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו A1X משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה A1Xעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

