Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר (USD)

קבל Waveform by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WAVE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות WAVE

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Waveform by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Waveform by Virtuals תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Waveform by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005067 בשנת 2025. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Waveform by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005320 בשנת 2026. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAVE הוא $ 0.005586 עם 10.25% שיעור צמיחה. Waveform by Virtuals (WAVE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAVE הוא $ 0.005866 עם 15.76% שיעור צמיחה. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAVE הוא $ 0.006159 עם 21.55% שיעור צמיחה. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAVE הוא $ 0.006467 עם 27.63% שיעור צמיחה. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Waveform by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010534. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Waveform by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.017160. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.005067 0.00%

2026 $ 0.005320 5.00%

2027 $ 0.005586 10.25%

2028 $ 0.005866 15.76%

2029 $ 0.006159 21.55%

2030 $ 0.006467 27.63%

2031 $ 0.006790 34.01%

2032 $ 0.007130 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.007486 47.75%

2034 $ 0.007861 55.13%

2035 $ 0.008254 62.89%

2036 $ 0.008667 71.03%

2037 $ 0.009100 79.59%

2038 $ 0.009555 88.56%

2039 $ 0.010033 97.99%

2040 $ 0.010534 107.89% הצג עוד לטווח קצר Waveform by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.005067 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.005068 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.005072 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.005088 0.41% Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAVEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.005067 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAVE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.005068 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAVE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.005072 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Waveform by Virtuals (WAVE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAVE הוא $0.005088 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Waveform by Virtuals מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WAVE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WAVE יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 5.07M. צפה WAVE במחיר חי

Waveform by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWaveform by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWaveform by Virtuals הוא 0.005067USD. היצע במחזור של Waveform by Virtuals(WAVE) הוא 1.00B WAVE , מה שמעניק לו שווי שוק של $5,069,717 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.03% $ 0.000196 $ 0.005156 $ 0.004791

7 ימים -4.87% $ -0.000247 $ 0.007193 $ 0.004750

30 ימים -28.43% $ -0.001440 $ 0.007193 $ 0.004750 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Waveform by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0.000196 , המשקפת 4.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Waveform by Virtuals נסחר בשיא של $0.007193 ושפל של $0.004750 . נרשם שינוי במחיר של -4.87% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAVE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Waveform by Virtuals חווה -28.43% שינוי, המשקף בערך $-0.001440 לערכו. זה מצביע על כך ש WAVE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Waveform by Virtuals (WAVE) מודול חיזוי מחיר עובד? Waveform by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAVEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWaveform by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAVE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Waveform by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAVE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAVE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Waveform by Virtuals.

מדוע WAVE חיזוי מחירים חשוב?

WAVE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WAVE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WAVE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WAVE בחודש הבא? על פי Waveform by Virtuals (WAVE) כלי תחזית המחירים, המחיר WAVE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WAVE בשנת 2026? המחיר של 1 Waveform by Virtuals (WAVE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAVE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WAVE בשנת 2027? Waveform by Virtuals (WAVE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAVE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WAVE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Waveform by Virtuals (WAVE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WAVE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Waveform by Virtuals (WAVE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WAVE בשנת 2030? המחיר של 1 Waveform by Virtuals (WAVE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAVE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WAVE תחזית המחיר בשנת 2040? Waveform by Virtuals (WAVE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAVE עד שנת 2040. הירשם עכשיו