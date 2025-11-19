Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר (USD)

קבל Synthetix sUSD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Synthetix sUSD % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Synthetix sUSD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Synthetix sUSD ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.963998 בשנת 2025. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Synthetix sUSD ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0121 בשנת 2026. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SUSD הוא $ 1.0628 עם 10.25% שיעור צמיחה. Synthetix sUSD (SUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SUSD הוא $ 1.1159 עם 15.76% שיעור צמיחה. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SUSD הוא $ 1.1717 עם 21.55% שיעור צמיחה. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SUSD הוא $ 1.2303 עם 27.63% שיעור צמיחה. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Synthetix sUSD עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0040. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Synthetix sUSD עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.2644. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.963998 0.00%

2026 $ 1.0121 5.00%

2027 $ 1.0628 10.25%

2028 $ 1.1159 15.76%

2029 $ 1.1717 21.55%

2030 $ 1.2303 27.63%

2031 $ 1.2918 34.01%

2032 $ 1.3564 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4242 47.75%

2034 $ 1.4954 55.13%

2035 $ 1.5702 62.89%

2036 $ 1.6487 71.03%

2037 $ 1.7312 79.59%

2038 $ 1.8177 88.56%

2039 $ 1.9086 97.99%

2040 $ 2.0040 107.89% הצג עוד לטווח קצר Synthetix sUSD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.963998 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.964130 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.964922 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.967959 0.41% Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.963998 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.964130 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.964922 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Synthetix sUSD (SUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSUSD הוא $0.967959 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Synthetix sUSD מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 42.02M$ 42.02M $ 42.02M אספקת מחזור 43.59M 43.59M 43.59M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SUSD יש כמות במעגל של 43.59M ושווי שוק כולל של $ 42.02M. צפה SUSD במחיר חי

Synthetix sUSD מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSynthetix sUSDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSynthetix sUSD הוא 0.963998USD. היצע במחזור של Synthetix sUSD(SUSD) הוא 43.59M SUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $42,022,638 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.18% $ -0.001828 $ 0.966326 $ 0.958188

7 ימים -1.43% $ -0.013857 $ 0.992219 $ 0.959026

30 ימים -2.72% $ -0.026316 $ 0.992219 $ 0.959026 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Synthetix sUSD הראה תנועת מחירים של $-0.001828 , המשקפת -0.18% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Synthetix sUSD נסחר בשיא של $0.992219 ושפל של $0.959026 . נרשם שינוי במחיר של -1.43% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Synthetix sUSD חווה -2.72% שינוי, המשקף בערך $-0.026316 לערכו. זה מצביע על כך ש SUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Synthetix sUSD (SUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? Synthetix sUSD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSynthetix sUSD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Synthetix sUSD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Synthetix sUSD.

מדוע SUSD חיזוי מחירים חשוב?

SUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SUSD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SUSD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SUSD בחודש הבא? על פי Synthetix sUSD (SUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר SUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SUSD בשנת 2026? המחיר של 1 Synthetix sUSD (SUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SUSD בשנת 2027? Synthetix sUSD (SUSD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUSD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SUSD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Synthetix sUSD (SUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SUSD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Synthetix sUSD (SUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SUSD בשנת 2030? המחיר של 1 Synthetix sUSD (SUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SUSD תחזית המחיר בשנת 2040? Synthetix sUSD (SUSD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUSD עד שנת 2040.