Synthetix sUSD מחיר היום

מחיר Synthetix sUSD (SUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.960988, עם שינוי של 0.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSD ל USD הוא $ 0.960988 לכל SUSD.

Synthetix sUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,887,575, עם היצע במחזור של 43.59M SUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SUSD סחר בין $ 0.958188 (נמוך) ל $ 0.966898 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.429697.

ביצועים לטווח קצר, SUSD נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -1.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Synthetix sUSD (SUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 41.89M$ 41.89M $ 41.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.89M$ 41.89M $ 41.89M אספקת מחזור 43.59M 43.59M 43.59M אספקה כוללת 43,588,185.92735359 43,588,185.92735359 43,588,185.92735359

שווי השוק הנוכחי של Synthetix sUSD הוא $ 41.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSD הוא 43.59M, עם היצע כולל של 43588185.92735359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.89M.