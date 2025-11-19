SULLY (SULLY) תחזית מחיר (USD)

קבל SULLY תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SULLY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של SULLY % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה SULLY תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) SULLY (SULLY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, SULLY ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000197 בשנת 2025. SULLY (SULLY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, SULLY ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000207 בשנת 2026. SULLY (SULLY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SULLY הוא $ 0.000218 עם 10.25% שיעור צמיחה. SULLY (SULLY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SULLY הוא $ 0.000229 עם 15.76% שיעור צמיחה. SULLY (SULLY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SULLY הוא $ 0.000240 עם 21.55% שיעור צמיחה. SULLY (SULLY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SULLY הוא $ 0.000252 עם 27.63% שיעור צמיחה. SULLY (SULLY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של SULLY עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000411. SULLY (SULLY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של SULLY עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000670. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000197 0.00%

2026 $ 0.000207 5.00%

2027 $ 0.000218 10.25%

2028 $ 0.000229 15.76%

2029 $ 0.000240 21.55%

2030 $ 0.000252 27.63%

2031 $ 0.000265 34.01%

2032 $ 0.000278 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000292 47.75%

2034 $ 0.000307 55.13%

2035 $ 0.000322 62.89%

2036 $ 0.000338 71.03%

2037 $ 0.000355 79.59%

2038 $ 0.000373 88.56%

2039 $ 0.000391 97.99%

2040 $ 0.000411 107.89% הצג עוד לטווח קצר SULLY תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000197 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000197 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000198 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000198 0.41% SULLY (SULLY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSULLYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000197 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. SULLY (SULLY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSULLY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000197 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. SULLY (SULLY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSULLY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000198 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. SULLY (SULLY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSULLY הוא $0.000198 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית SULLY
אספקת מחזור 849.83M 849.83M 849.83M
צפה SULLY במחיר חי

SULLY מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSULLYדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSULLY הוא 0.000197USD. היצע במחזור של SULLY(SULLY) הוא 849.83M SULLY , מה שמעניק לו שווי שוק של $168,205 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 12.26% $ 0 $ 0.000199 $ 0.000174

7 ימים -38.55% $ -0.000076 $ 0.000324 $ 0.000174

30 ימים -19.04% $ -0.000037 $ 0.000324 $ 0.000174 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,SULLY הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 12.26% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,SULLY נסחר בשיא של $0.000324 ושפל של $0.000174 . נרשם שינוי במחיר של -38.55% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSULLY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,SULLY חווה -19.04% שינוי, המשקף בערך $-0.000037 לערכו. זה מצביע על כך ש SULLY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך SULLY (SULLY) מודול חיזוי מחיר עובד? SULLY מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SULLYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSULLY לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SULLY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של SULLY. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSULLY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSULLY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של SULLY.

מדוע SULLY חיזוי מחירים חשוב?

SULLY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):
האם SULLY כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SULLY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SULLY בחודש הבא?
על פי SULLY (SULLY) כלי תחזית המחירים, המחיר SULLY הצפוי יגיע ל -- ב undefined .
כמה יעלה 1 SULLY בשנת 2026?
המחיר של 1 SULLY (SULLY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SULLY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SULLY בשנת 2027?
SULLY (SULLY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SULLY עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SULLY בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, SULLY (SULLY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SULLY בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, SULLY (SULLY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SULLY בשנת 2030?
המחיר של 1 SULLY (SULLY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SULLY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SULLY תחזית המחיר בשנת 2040?
SULLY (SULLY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SULLY עד שנת 2040.