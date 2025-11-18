SULLY מחיר היום

מחיר SULLY (SULLY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001781, עם שינוי של 3.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SULLY ל USD הוא $ 0.0001781 לכל SULLY.

SULLY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 151,337, עם היצע במחזור של 849.83M SULLY. ב‑24 השעות האחרונות, SULLY סחר בין $ 0.00017484 (נמוך) ל $ 0.00018485 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00134211, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00013573.

ביצועים לטווח קצר, SULLY נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -48.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SULLY (SULLY) מידע שוק

שווי שוק $ 151.34K$ 151.34K $ 151.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.34K$ 151.34K $ 151.34K אספקת מחזור 849.83M 849.83M 849.83M אספקה כוללת 849,834,087.444237 849,834,087.444237 849,834,087.444237

