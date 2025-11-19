Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Orbitt Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Orbitt Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Orbitt Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.056097 בשנת 2025. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Orbitt Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.058901 בשנת 2026. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ORBT הוא $ 0.061846 עם 10.25% שיעור צמיחה. Orbitt Token (ORBT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ORBT הוא $ 0.064939 עם 15.76% שיעור צמיחה. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ORBT הוא $ 0.068186 עם 21.55% שיעור צמיחה. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ORBT הוא $ 0.071595 עם 27.63% שיעור צמיחה. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Orbitt Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.116621. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Orbitt Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.189964. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.056097 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.056327 0.41% Orbitt Token (ORBT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורORBTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.056097 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורORBT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.056104 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורORBT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.056150 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Orbitt Token (ORBT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורORBT הוא $0.056327 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Orbitt Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 838.07K$ 838.07K $ 838.07K אספקת מחזור 14.94M 14.94M 14.94M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ORBT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ORBT יש כמות במעגל של 14.94M ושווי שוק כולל של $ 838.07K. צפה ORBT במחיר חי

Orbitt Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOrbitt Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOrbitt Token הוא 0.056097USD. היצע במחזור של Orbitt Token(ORBT) הוא 14.94M ORBT , מה שמעניק לו שווי שוק של $838,071 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 5.54% $ 0.002945 $ 0.056113 $ 0.051515

7 ימים -29.88% $ -0.016767 $ 0.107674 $ 0.051516

30 ימים -48.15% $ -0.027014 $ 0.107674 $ 0.051516 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Orbitt Token הראה תנועת מחירים של $0.002945 , המשקפת 5.54% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Orbitt Token נסחר בשיא של $0.107674 ושפל של $0.051516 . נרשם שינוי במחיר של -29.88% . מגמה אחרונה זו מציגה אתORBT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Orbitt Token חווה -48.15% שינוי, המשקף בערך $-0.027014 לערכו. זה מצביע על כך ש ORBT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Orbitt Token (ORBT) מודול חיזוי מחיר עובד? Orbitt Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ORBTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOrbitt Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ORBT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Orbitt Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלORBT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלORBT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Orbitt Token.

מדוע ORBT חיזוי מחירים חשוב?

ORBT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

