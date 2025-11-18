Orbitt Token מחיר היום

מחיר Orbitt Token (ORBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.054133, עם שינוי של 3.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORBT ל USD הוא $ 0.054133 לכל ORBT.

Orbitt Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 808,765, עם היצע במחזור של 14.94M ORBT. ב‑24 השעות האחרונות, ORBT סחר בין $ 0.051515 (נמוך) ל $ 0.056922 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.694947, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00138494.

ביצועים לטווח קצר, ORBT נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -33.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Orbitt Token (ORBT) מידע שוק

שווי שוק $ 808.77K$ 808.77K $ 808.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 14.94M 14.94M 14.94M אספקה כוללת 19,999,579.7598677 19,999,579.7598677 19,999,579.7598677

שווי השוק הנוכחי של Orbitt Token הוא $ 808.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBT הוא 14.94M, עם היצע כולל של 19999579.7598677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.