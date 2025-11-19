Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר (USD)

קבל Onchain Yield Coin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ONYC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Onchain Yield Coin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Onchain Yield Coin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Onchain Yield Coin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.049 בשנת 2025. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Onchain Yield Coin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1014 בשנת 2026. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ONYC הוא $ 1.1565 עם 10.25% שיעור צמיחה. Onchain Yield Coin (ONYC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ONYC הוא $ 1.2143 עם 15.76% שיעור צמיחה. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ONYC הוא $ 1.2750 עם 21.55% שיעור צמיחה. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ONYC הוא $ 1.3388 עם 27.63% שיעור צמיחה. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Onchain Yield Coin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1807. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Onchain Yield Coin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.5522. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.049 0.00%

2026 $ 1.1014 5.00%

2027 $ 1.1565 10.25%

2028 $ 1.2143 15.76%

2029 $ 1.2750 21.55%

2030 $ 1.3388 27.63%

2031 $ 1.4057 34.01%

2032 $ 1.4760 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.5498 47.75%

2034 $ 1.6273 55.13%

2035 $ 1.7087 62.89%

2036 $ 1.7941 71.03%

2037 $ 1.8838 79.59%

2038 $ 1.9780 88.56%

2039 $ 2.0769 97.99%

2040 $ 2.1807 107.89% הצג עוד לטווח קצר Onchain Yield Coin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.049 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0491 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0500 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0533 0.41% Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורONYCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.049 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורONYC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0491 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורONYC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0500 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Onchain Yield Coin (ONYC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורONYC הוא $1.0533 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Onchain Yield Coin מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 104.87M$ 104.87M $ 104.87M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ONYC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ONYC יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 104.87M. צפה ONYC במחיר חי

Onchain Yield Coin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOnchain Yield Coinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOnchain Yield Coin הוא 1.049USD. היצע במחזור של Onchain Yield Coin(ONYC) הוא 100.00M ONYC , מה שמעניק לו שווי שוק של $104,865,045 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ 0 $ 1.05 $ 1.045

7 ימים 0.23% $ 0.002447 $ 1.0494 $ 1.0391

30 ימים 0.98% $ 0.010277 $ 1.0494 $ 1.0391 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Onchain Yield Coin הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Onchain Yield Coin נסחר בשיא של $1.0494 ושפל של $1.0391 . נרשם שינוי במחיר של 0.23% . מגמה אחרונה זו מציגה אתONYC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Onchain Yield Coin חווה 0.98% שינוי, המשקף בערך $0.010277 לערכו. זה מצביע על כך ש ONYC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Onchain Yield Coin (ONYC) מודול חיזוי מחיר עובד? Onchain Yield Coin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ONYCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOnchain Yield Coin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ONYC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Onchain Yield Coin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלONYC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלONYC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Onchain Yield Coin.

מדוע ONYC חיזוי מחירים חשוב?

ONYC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

