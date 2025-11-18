Onchain Yield Coin מחיר היום

מחיר Onchain Yield Coin (ONYC) בזמן אמת היום הוא $ 1.049, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ONYC ל USD הוא $ 1.049 לכל ONYC.

Onchain Yield Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,838,641, עם היצע במחזור של 100.00M ONYC. ב‑24 השעות האחרונות, ONYC סחר בין $ 1.044 (נמוך) ל $ 1.052 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.053, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.005.

ביצועים לטווח קצר, ONYC נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +0.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Onchain Yield Coin (ONYC) מידע שוק

שווי שוק $ 104.84M$ 104.84M $ 104.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.84M$ 104.84M $ 104.84M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,999,996.28157395 99,999,996.28157395 99,999,996.28157395

שווי השוק הנוכחי של Onchain Yield Coin הוא $ 104.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONYC הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999996.28157395. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.84M.