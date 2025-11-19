Live Ai (LAU) תחזית מחיר (USD)

קבל Live Ai תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LAU יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Live Ai % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Live Ai תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Live Ai (LAU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Live Ai ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022387 בשנת 2025. Live Ai (LAU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Live Ai ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.023506 בשנת 2026. Live Ai (LAU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LAU הוא $ 0.024682 עם 10.25% שיעור צמיחה. Live Ai (LAU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LAU הוא $ 0.025916 עם 15.76% שיעור צמיחה. Live Ai (LAU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LAU הוא $ 0.027212 עם 21.55% שיעור צמיחה. Live Ai (LAU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LAU הוא $ 0.028572 עם 27.63% שיעור צמיחה. Live Ai (LAU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Live Ai עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.046541. Live Ai (LAU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Live Ai עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.075811. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.022387 0.00%

2026 $ 0.023506 5.00%

2027 $ 0.024682 10.25%

2028 $ 0.025916 15.76%

2029 $ 0.027212 21.55%

2030 $ 0.028572 27.63%

2031 $ 0.030001 34.01%

2032 $ 0.031501 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.033076 47.75%

2034 $ 0.034730 55.13%

2035 $ 0.036466 62.89%

2036 $ 0.038290 71.03%

2037 $ 0.040204 79.59%

2038 $ 0.042214 88.56%

2039 $ 0.044325 97.99%

2040 $ 0.046541 107.89% הצג עוד לטווח קצר Live Ai תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.022387 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.022390 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.022408 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.022479 0.41% Live Ai (LAU) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLAUב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.022387 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Live Ai (LAU) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLAU , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.022390 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Live Ai (LAU) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLAU , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.022408 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Live Ai (LAU) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLAU הוא $0.022479 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Live Ai מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LAU העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LAU יש כמות במעגל של 1.00M ושווי שוק כולל של $ 22.39K. צפה LAU במחיר חי

Live Ai מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLive Aiדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLive Ai הוא 0.022387USD. היצע במחזור של Live Ai(LAU) הוא 1.00M LAU , מה שמעניק לו שווי שוק של $22,387 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -1.26% $ -0.000283 $ 0.045304 $ 0.022387

30 ימים -50.80% $ -0.011373 $ 0.045304 $ 0.022387 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Live Ai הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Live Ai נסחר בשיא של $0.045304 ושפל של $0.022387 . נרשם שינוי במחיר של -1.26% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLAU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Live Ai חווה -50.80% שינוי, המשקף בערך $-0.011373 לערכו. זה מצביע על כך ש LAU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Live Ai (LAU) מודול חיזוי מחיר עובד? Live Ai מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LAUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLive Ai לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LAU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Live Ai. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLAU . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLAU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Live Ai.

מדוע LAU חיזוי מחירים חשוב?

LAU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LAU כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LAU ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LAU בחודש הבא? על פי Live Ai (LAU) כלי תחזית המחירים, המחיר LAU הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LAU בשנת 2026? המחיר של 1 Live Ai (LAU) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LAU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LAU בשנת 2027? Live Ai (LAU) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LAU עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LAU בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Live Ai (LAU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LAU בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Live Ai (LAU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LAU בשנת 2030? המחיר של 1 Live Ai (LAU) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LAU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LAU תחזית המחיר בשנת 2040? Live Ai (LAU) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LAU עד שנת 2040.