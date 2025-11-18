Live Ai מחיר היום

מחיר Live Ai (LAU) בזמן אמת היום הוא $ 0.02238745, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAU ל USD הוא $ 0.02238745 לכל LAU.

Live Ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,387, עם היצע במחזור של 1.00M LAU. ב‑24 השעות האחרונות, LAU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.32, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02234257.

ביצועים לטווח קצר, LAU נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Live Ai (LAU) מידע שוק

שווי שוק $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

