Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר (USD)

קבל Illusion of Trader תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RETARD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Illusion of Trader % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Illusion of Trader תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Illusion of Trader ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000004 בשנת 2025. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Illusion of Trader ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000004 בשנת 2026. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RETARD הוא $ 0.000005 עם 10.25% שיעור צמיחה. Illusion of Trader (RETARD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RETARD הוא $ 0.000005 עם 15.76% שיעור צמיחה. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RETARD הוא $ 0.000005 עם 21.55% שיעור צמיחה. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RETARD הוא $ 0.000005 עם 27.63% שיעור צמיחה. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Illusion of Trader עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000009. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Illusion of Trader עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000015. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000004 0.00%

2026 $ 0.000004 5.00%

2027 $ 0.000005 10.25%

2028 $ 0.000005 15.76%

2029 $ 0.000005 21.55%

2030 $ 0.000005 27.63%

2031 $ 0.000006 34.01%

2032 $ 0.000006 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000006 47.75%

2034 $ 0.000007 55.13%

2035 $ 0.000007 62.89%

2036 $ 0.000007 71.03%

2037 $ 0.000008 79.59%

2038 $ 0.000008 88.56%

2039 $ 0.000009 97.99%

2040 $ 0.000009 107.89% הצג עוד לטווח קצר Illusion of Trader תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000004 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000004 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000004 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000004 0.41% Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRETARDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000004 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRETARD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000004 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRETARD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000004 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Illusion of Trader (RETARD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRETARD הוא $0.000004 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Illusion of Trader מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K אספקת מחזור 998.14M 998.14M 998.14M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר RETARD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, RETARD יש כמות במעגל של 998.14M ושווי שוק כולל של $ 4.61K. צפה RETARD במחיר חי

Illusion of Trader מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIllusion of Traderדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIllusion of Trader הוא 0.000004USD. היצע במחזור של Illusion of Trader(RETARD) הוא 998.14M RETARD , מה שמעניק לו שווי שוק של $4,608.86 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -10.35% $ -0.000000 $ 0.000006 $ 0.000004

30 ימים -27.08% $ -0.000001 $ 0.000006 $ 0.000004 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Illusion of Trader הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Illusion of Trader נסחר בשיא של $0.000006 ושפל של $0.000004 . נרשם שינוי במחיר של -10.35% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRETARD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Illusion of Trader חווה -27.08% שינוי, המשקף בערך $-0.000001 לערכו. זה מצביע על כך ש RETARD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Illusion of Trader (RETARD) מודול חיזוי מחיר עובד? Illusion of Trader מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RETARDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIllusion of Trader לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RETARD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Illusion of Trader. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRETARD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRETARD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Illusion of Trader.

מדוע RETARD חיזוי מחירים חשוב?

RETARD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

