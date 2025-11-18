Illusion of Trader מחיר היום

מחיר Illusion of Trader (RETARD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RETARD ל USD הוא -- לכל RETARD.

Illusion of Trader כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,608.86, עם היצע במחזור של 998.14M RETARD. ב‑24 השעות האחרונות, RETARD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RETARD נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Illusion of Trader (RETARD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K אספקת מחזור 998.14M 998.14M 998.14M אספקה כוללת 998,136,008.001768 998,136,008.001768 998,136,008.001768

שווי השוק הנוכחי של Illusion of Trader הוא $ 4.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETARD הוא 998.14M, עם היצע כולל של 998136008.001768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.61K.