Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר (USD)

קבל Hyperlauncher תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LAUNCH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות LAUNCH

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hyperlauncher % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Hyperlauncher תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Hyperlauncher ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016548 בשנת 2025. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Hyperlauncher ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.017376 בשנת 2026. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LAUNCH הוא $ 0.018244 עם 10.25% שיעור צמיחה. Hyperlauncher (LAUNCH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LAUNCH הוא $ 0.019157 עם 15.76% שיעור צמיחה. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LAUNCH הוא $ 0.020115 עם 21.55% שיעור צמיחה. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LAUNCH הוא $ 0.021120 עם 27.63% שיעור צמיחה. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Hyperlauncher עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.034403. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Hyperlauncher עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.056039. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.016548 0.00%

2026 $ 0.017376 5.00%

2027 $ 0.018244 10.25%

2028 $ 0.019157 15.76%

2029 $ 0.020115 21.55%

2030 $ 0.021120 27.63%

2031 $ 0.022176 34.01%

2032 $ 0.023285 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.024449 47.75%

2034 $ 0.025672 55.13%

2035 $ 0.026956 62.89%

2036 $ 0.028303 71.03%

2037 $ 0.029719 79.59%

2038 $ 0.031205 88.56%

2039 $ 0.032765 97.99%

2040 $ 0.034403 107.89% הצג עוד לטווח קצר Hyperlauncher תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.016548 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.016550 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.016564 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.016616 0.41% Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLAUNCHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.016548 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLAUNCH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.016550 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLAUNCH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.016564 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Hyperlauncher (LAUNCH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLAUNCH הוא $0.016616 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hyperlauncher מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 837.34K$ 837.34K $ 837.34K אספקת מחזור 50.60M 50.60M 50.60M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LAUNCH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LAUNCH יש כמות במעגל של 50.60M ושווי שוק כולל של $ 837.34K. צפה LAUNCH במחיר חי

Hyperlauncher מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHyperlauncherדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHyperlauncher הוא 0.016548USD. היצע במחזור של Hyperlauncher(LAUNCH) הוא 50.60M LAUNCH , מה שמעניק לו שווי שוק של $837,341 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0.016548 $ 0.016545

7 ימים -13.38% $ -0.002214 $ 0.019107 $ 0.010783

30 ימים 53.47% $ 0.008848 $ 0.019107 $ 0.010783 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Hyperlauncher הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Hyperlauncher נסחר בשיא של $0.019107 ושפל של $0.010783 . נרשם שינוי במחיר של -13.38% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLAUNCH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Hyperlauncher חווה 53.47% שינוי, המשקף בערך $0.008848 לערכו. זה מצביע על כך ש LAUNCH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Hyperlauncher (LAUNCH) מודול חיזוי מחיר עובד? Hyperlauncher מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LAUNCHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHyperlauncher לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LAUNCH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hyperlauncher. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLAUNCH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLAUNCH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hyperlauncher.

מדוע LAUNCH חיזוי מחירים חשוב?

LAUNCH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LAUNCH כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LAUNCH ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LAUNCH בחודש הבא? על פי Hyperlauncher (LAUNCH) כלי תחזית המחירים, המחיר LAUNCH הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LAUNCH בשנת 2026? המחיר של 1 Hyperlauncher (LAUNCH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LAUNCH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LAUNCH בשנת 2027? Hyperlauncher (LAUNCH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LAUNCH עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LAUNCH בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hyperlauncher (LAUNCH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LAUNCH בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hyperlauncher (LAUNCH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LAUNCH בשנת 2030? המחיר של 1 Hyperlauncher (LAUNCH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LAUNCH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LAUNCH תחזית המחיר בשנת 2040? Hyperlauncher (LAUNCH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LAUNCH עד שנת 2040. הירשם עכשיו