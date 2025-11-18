Hyperlauncher מחיר היום

מחיר Hyperlauncher (LAUNCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.01654713, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAUNCH ל USD הוא $ 0.01654713 לכל LAUNCH.

Hyperlauncher כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 837,339, עם היצע במחזור של 50.60M LAUNCH. ב‑24 השעות האחרונות, LAUNCH סחר בין $ 0.01654552 (נמוך) ל $ 0.01654876 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.980333, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00728531.

ביצועים לטווח קצר, LAUNCH נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hyperlauncher (LAUNCH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hyperlauncher הוא $ 837.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAUNCH הוא 50.60M, עם היצע כולל של 50598544.2945287. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 837.34K.