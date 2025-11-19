Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר (USD)

קבל Golden Donkey תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GDK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Golden Donkey % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Golden Donkey תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Golden Donkey ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000169 בשנת 2025. Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Golden Donkey ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000177 בשנת 2026. Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GDK הוא $ 0.000186 עם 10.25% שיעור צמיחה. Golden Donkey (GDK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GDK הוא $ 0.000195 עם 15.76% שיעור צמיחה. Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GDK הוא $ 0.000205 עם 21.55% שיעור צמיחה. Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GDK הוא $ 0.000215 עם 27.63% שיעור צמיחה. Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Golden Donkey עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000351. Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Golden Donkey עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000572. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000169 0.00%

2026 $ 0.000177 5.00%

2027 $ 0.000186 10.25%

2028 $ 0.000195 15.76%

2029 $ 0.000205 21.55%

2030 $ 0.000215 27.63%

2031 $ 0.000226 34.01%

2032 $ 0.000237 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000249 47.75%

2034 $ 0.000262 55.13%

2035 $ 0.000275 62.89%

2036 $ 0.000289 71.03%

2037 $ 0.000303 79.59%

2038 $ 0.000318 88.56%

2039 $ 0.000334 97.99%

2040 $ 0.000351 107.89% הצג עוד לטווח קצר Golden Donkey תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000169 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000169 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000169 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000169 0.41% Golden Donkey (GDK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGDKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000169 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Golden Donkey (GDK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGDK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000169 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Golden Donkey (GDK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGDK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000169 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Golden Donkey (GDK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGDK הוא $0.000169 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Golden Donkey מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GDK העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GDK יש כמות במעגל של 10.00B ושווי שוק כולל של $ 1.69M. צפה GDK במחיר חי

Golden Donkey מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGolden Donkeyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGolden Donkey הוא 0.000169USD. היצע במחזור של Golden Donkey(GDK) הוא 10.00B GDK , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,692,336 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 12.40% $ 0 $ 0.000175 $ 0.000147

7 ימים 8.67% $ 0.000014 $ 0.000176 $ 0.000094

30 ימים 83.24% $ 0.000140 $ 0.000176 $ 0.000094 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Golden Donkey הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 12.40% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Golden Donkey נסחר בשיא של $0.000176 ושפל של $0.000094 . נרשם שינוי במחיר של 8.67% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGDK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Golden Donkey חווה 83.24% שינוי, המשקף בערך $0.000140 לערכו. זה מצביע על כך ש GDK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Golden Donkey (GDK) מודול חיזוי מחיר עובד? Golden Donkey מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GDKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGolden Donkey לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GDK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Golden Donkey. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGDK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGDK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Golden Donkey.

מדוע GDK חיזוי מחירים חשוב?

GDK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GDK כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GDK ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GDK בחודש הבא? על פי Golden Donkey (GDK) כלי תחזית המחירים, המחיר GDK הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GDK בשנת 2026? המחיר של 1 Golden Donkey (GDK) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GDK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GDK בשנת 2027? Golden Donkey (GDK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GDK עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GDK בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Golden Donkey (GDK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GDK בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Golden Donkey (GDK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GDK בשנת 2030? המחיר של 1 Golden Donkey (GDK) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GDK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GDK תחזית המחיר בשנת 2040? Golden Donkey (GDK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GDK עד שנת 2040. הירשם עכשיו