הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Gaib AI Dollar Alpha USDC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Gaib AI Dollar Alpha USDC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Gaib AI Dollar Alpha USDC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.001 בשנת 2025. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Gaib AI Dollar Alpha USDC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0510 בשנת 2026. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AIDAUSDC הוא $ 1.1036 עם 10.25% שיעור צמיחה. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AIDAUSDC הוא $ 1.1587 עם 15.76% שיעור צמיחה. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AIDAUSDC הוא $ 1.2167 עם 21.55% שיעור צמיחה. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AIDAUSDC הוא $ 1.2775 עם 27.63% שיעור צמיחה. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Gaib AI Dollar Alpha USDC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0810. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Gaib AI Dollar Alpha USDC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3897. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.001 0.00%

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% הצג עוד לטווח קצר Gaib AI Dollar Alpha USDC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.001 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0011 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0019 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0051 0.41% Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAIDAUSDCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.001 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAIDAUSDC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0011 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAIDAUSDC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0019 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAIDAUSDC הוא $1.0051 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Gaib AI Dollar Alpha USDC מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 114.86M$ 114.86M $ 114.86M אספקת מחזור 114.77M 114.77M 114.77M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AIDAUSDC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AIDAUSDC יש כמות במעגל של 114.77M ושווי שוק כולל של $ 114.86M. צפה AIDAUSDC במחיר חי

Gaib AI Dollar Alpha USDC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGaib AI Dollar Alpha USDCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGaib AI Dollar Alpha USDC הוא 1.001USD. היצע במחזור של Gaib AI Dollar Alpha USDC(AIDAUSDC) הוא 114.77M AIDAUSDC , מה שמעניק לו שווי שוק של $114,857,239 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.18% $ 0.001768 $ 1.007 $ 0.992645

7 ימים 0.24% $ 0.002436 $ 1.0057 $ 0.988340

30 ימים -0.21% $ -0.002154 $ 1.0057 $ 0.988340 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Gaib AI Dollar Alpha USDC הראה תנועת מחירים של $0.001768 , המשקפת 0.18% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Gaib AI Dollar Alpha USDC נסחר בשיא של $1.0057 ושפל של $0.988340 . נרשם שינוי במחיר של 0.24% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAIDAUSDC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Gaib AI Dollar Alpha USDC חווה -0.21% שינוי, המשקף בערך $-0.002154 לערכו. זה מצביע על כך ש AIDAUSDC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) מודול חיזוי מחיר עובד? Gaib AI Dollar Alpha USDC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AIDAUSDCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGaib AI Dollar Alpha USDC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AIDAUSDC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Gaib AI Dollar Alpha USDC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAIDAUSDC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAIDAUSDC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Gaib AI Dollar Alpha USDC.

מדוע AIDAUSDC חיזוי מחירים חשוב?

AIDAUSDC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

