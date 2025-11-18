Gaib AI Dollar Alpha USDC מחיר היום

מחיר Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 0.999321, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIDAUSDC ל USD הוא $ 0.999321 לכל AIDAUSDC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,694,989, עם היצע במחזור של 114.77M AIDAUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, AIDAUSDC סחר בין $ 0.993644 (נמוך) ל $ 1.007 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.926229.

ביצועים לטווח קצר, AIDAUSDC נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 114.69M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.69M אספקת מחזור 114.77M אספקה כוללת 114,772,921.187424

