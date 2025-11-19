Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר (USD)

קבל Eva AI Companion תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה EVA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות EVA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Eva AI Companion % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Eva AI Companion תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Eva AI Companion ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000006 בשנת 2025. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Eva AI Companion ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000006 בשנת 2026. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של EVA הוא $ 0.000007 עם 10.25% שיעור צמיחה. Eva AI Companion (EVA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של EVA הוא $ 0.000007 עם 15.76% שיעור צמיחה. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של EVA הוא $ 0.000007 עם 21.55% שיעור צמיחה. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של EVA הוא $ 0.000008 עם 27.63% שיעור צמיחה. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Eva AI Companion עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000013. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Eva AI Companion עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000022. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000006 0.00%

2026 $ 0.000006 5.00%

2027 $ 0.000007 10.25%

2028 $ 0.000007 15.76%

2029 $ 0.000007 21.55%

2030 $ 0.000008 27.63%

2031 $ 0.000008 34.01%

2032 $ 0.000009 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000009 47.75%

2034 $ 0.000010 55.13%

2035 $ 0.000010 62.89%

2036 $ 0.000011 71.03%

2037 $ 0.000011 79.59%

2038 $ 0.000012 88.56%

2039 $ 0.000013 97.99%

2040 $ 0.000013 107.89% הצג עוד לטווח קצר Eva AI Companion תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000006 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000006 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000006 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000006 0.41% Eva AI Companion (EVA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורEVAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000006 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורEVA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000006 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורEVA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000006 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Eva AI Companion (EVA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורEVA הוא $0.000006 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Eva AI Companion מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K אספקת מחזור 999.43M 999.43M 999.43M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר EVA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, EVA יש כמות במעגל של 999.43M ושווי שוק כולל של $ 6.56K. צפה EVA במחיר חי

Eva AI Companion מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEva AI Companionדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEva AI Companion הוא 0.000006USD. היצע במחזור של Eva AI Companion(EVA) הוא 999.43M EVA , מה שמעניק לו שווי שוק של $6,562.79 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ 0.000006 $ 0.000006

30 ימים -1.25% $ -0.000000 $ 0.000006 $ 0.000006 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Eva AI Companion הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Eva AI Companion נסחר בשיא של $0.000006 ושפל של $0.000006 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתEVA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Eva AI Companion חווה -1.25% שינוי, המשקף בערך $-0.000000 לערכו. זה מצביע על כך ש EVA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Eva AI Companion (EVA) מודול חיזוי מחיר עובד? Eva AI Companion מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של EVAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEva AI Companion לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של EVA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Eva AI Companion. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלEVA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלEVA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Eva AI Companion.

מדוע EVA חיזוי מחירים חשוב?

EVA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם EVA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, EVA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של EVA בחודש הבא? על פי Eva AI Companion (EVA) כלי תחזית המחירים, המחיר EVA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 EVA בשנת 2026? המחיר של 1 Eva AI Companion (EVA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EVA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של EVA בשנת 2027? Eva AI Companion (EVA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EVA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של EVA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Eva AI Companion (EVA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של EVA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Eva AI Companion (EVA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 EVA בשנת 2030? המחיר של 1 Eva AI Companion (EVA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EVA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי EVA תחזית המחיר בשנת 2040? Eva AI Companion (EVA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EVA עד שנת 2040. הירשם עכשיו