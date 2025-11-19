Blurt (BLURT) תחזית מחיר (USD)

קבל Blurt תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BLURT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Blurt % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Blurt תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Blurt (BLURT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Blurt ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001427 בשנת 2025. Blurt (BLURT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Blurt ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001498 בשנת 2026. Blurt (BLURT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BLURT הוא $ 0.001573 עם 10.25% שיעור צמיחה. Blurt (BLURT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BLURT הוא $ 0.001652 עם 15.76% שיעור צמיחה. Blurt (BLURT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BLURT הוא $ 0.001734 עם 21.55% שיעור צמיחה. Blurt (BLURT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BLURT הוא $ 0.001821 עם 27.63% שיעור צמיחה. Blurt (BLURT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Blurt עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002967. Blurt (BLURT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Blurt עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004833. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001427 0.00%

2026 $ 0.001498 5.00%

2027 $ 0.001573 10.25%

2028 $ 0.001652 15.76%

2029 $ 0.001734 21.55%

2030 $ 0.001821 27.63%

2031 $ 0.001912 34.01%

2032 $ 0.002008 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002108 47.75%

2034 $ 0.002214 55.13%

2035 $ 0.002324 62.89%

2036 $ 0.002441 71.03%

2037 $ 0.002563 79.59%

2038 $ 0.002691 88.56%

2039 $ 0.002825 97.99%

2040 $ 0.002967 107.89% הצג עוד לטווח קצר Blurt תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001427 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001427 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001428 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001433 0.41% Blurt (BLURT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBLURTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001427 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Blurt (BLURT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBLURT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001427 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Blurt (BLURT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBLURT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001428 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Blurt (BLURT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBLURT הוא $0.001433 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Blurt מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 849.83K$ 849.83K $ 849.83K אספקת מחזור 595.45M 595.45M 595.45M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר BLURT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, BLURT יש כמות במעגל של 595.45M ושווי שוק כולל של $ 849.83K. צפה BLURT במחיר חי

Blurt מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBlurtדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBlurt הוא 0.001427USD. היצע במחזור של Blurt(BLURT) הוא 595.45M BLURT , מה שמעניק לו שווי שוק של $849,833 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.84% $ 0 $ 0.001457 $ 0.001412

7 ימים -17.48% $ -0.000249 $ 0.002053 $ 0.001415

30 ימים -30.17% $ -0.000430 $ 0.002053 $ 0.001415 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Blurt הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -1.84% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Blurt נסחר בשיא של $0.002053 ושפל של $0.001415 . נרשם שינוי במחיר של -17.48% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBLURT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Blurt חווה -30.17% שינוי, המשקף בערך $-0.000430 לערכו. זה מצביע על כך ש BLURT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Blurt (BLURT) מודול חיזוי מחיר עובד? Blurt מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BLURTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBlurt לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BLURT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Blurt. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBLURT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBLURT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Blurt.

מדוע BLURT חיזוי מחירים חשוב?

BLURT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BLURT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BLURT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BLURT בחודש הבא? על פי Blurt (BLURT) כלי תחזית המחירים, המחיר BLURT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BLURT בשנת 2026? המחיר של 1 Blurt (BLURT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BLURT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BLURT בשנת 2027? Blurt (BLURT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BLURT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BLURT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Blurt (BLURT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BLURT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Blurt (BLURT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BLURT בשנת 2030? המחיר של 1 Blurt (BLURT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BLURT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BLURT תחזית המחיר בשנת 2040? Blurt (BLURT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BLURT עד שנת 2040.