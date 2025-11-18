Blurt מחיר היום

מחיר Blurt (BLURT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00142722, עם שינוי של 1.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLURT ל USD הוא $ 0.00142722 לכל BLURT.

Blurt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 849,770, עם היצע במחזור של 595.40M BLURT. ב‑24 השעות האחרונות, BLURT סחר בין $ 0.00141293 (נמוך) ל $ 0.00145764 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.116698, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLURT נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו -17.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blurt (BLURT) מידע שוק

שווי שוק $ 849.77K$ 849.77K $ 849.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 849.77K$ 849.77K $ 849.77K אספקת מחזור 595.40M 595.40M 595.40M אספקה כוללת 595,404,555.841 595,404,555.841 595,404,555.841

