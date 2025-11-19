SHARDS (SHARD) תחזית מחיר (USD)

קבל SHARDS תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SHARD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של SHARDS % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.001614 $0.001614 $0.001614 -0.12% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה SHARDS תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) SHARDS (SHARD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, SHARDS ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001614 בשנת 2025. SHARDS (SHARD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, SHARDS ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001694 בשנת 2026. SHARDS (SHARD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SHARD הוא $ 0.001779 עם 10.25% שיעור צמיחה. SHARDS (SHARD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SHARD הוא $ 0.001868 עם 15.76% שיעור צמיחה. SHARDS (SHARD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SHARD הוא $ 0.001961 עם 21.55% שיעור צמיחה. SHARDS (SHARD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SHARD הוא $ 0.002059 עם 27.63% שיעור צמיחה. SHARDS (SHARD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של SHARDS עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003355. SHARDS (SHARD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של SHARDS עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005465. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001614 0.00%

2026 $ 0.001694 5.00%

2027 $ 0.001779 10.25%

2028 $ 0.001868 15.76%

2029 $ 0.001961 21.55%

2030 $ 0.002059 27.63%

2031 $ 0.002162 34.01%

2032 $ 0.002271 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002384 47.75%

2034 $ 0.002503 55.13%

2035 $ 0.002629 62.89%

2036 $ 0.002760 71.03%

2037 $ 0.002898 79.59%

2038 $ 0.003043 88.56%

2039 $ 0.003195 97.99%

2040 $ 0.003355 107.89% הצג עוד לטווח קצר SHARDS תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001614 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001614 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001615 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001620 0.41% SHARDS (SHARD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSHARDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001614 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. SHARDS (SHARD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSHARD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001614 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. SHARDS (SHARD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSHARD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001615 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. SHARDS (SHARD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSHARD הוא $0.001620 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית SHARDS מחיר נוכחי $ 0.001614$ 0.001614 $ 0.001614 שינוי מחיר (24 שעות) -0.12% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 35.94K$ 35.94K $ 35.94K נפח (24 שעות) -- המחיר SHARD העדכני הוא $ 0.001614. יש לו שינוי של -0.12% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 35.94Kב 24 שעות. בנוסף, SHARD יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה SHARD במחיר חי

SHARDS מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSHARDSדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSHARDS הוא 0.001614USD. היצע במחזור של SHARDS(SHARD) הוא 0.00 SHARD , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.04% $ -0.000074 $ 0.001694 $ 0.001511

7 ימים -0.07% $ -0.000136 $ 0.001761 $ 0.001511

30 ימים -0.66% $ -0.003223 $ 0.00484 $ 0.001377 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,SHARDS הראה תנועת מחירים של $-0.000074 , המשקפת -0.04% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,SHARDS נסחר בשיא של $0.001761 ושפל של $0.001511 . נרשם שינוי במחיר של -0.07% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSHARD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,SHARDS חווה -0.66% שינוי, המשקף בערך $-0.003223 לערכו. זה מצביע על כך ש SHARD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של SHARDS המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SHARD בהיסטוריית המחירים המלאה

איך SHARDS (SHARD) מודול חיזוי מחיר עובד? SHARDS מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SHARDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSHARDS לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SHARD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של SHARDS. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSHARD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSHARD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של SHARDS.

מדוע SHARD חיזוי מחירים חשוב?

SHARD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SHARD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SHARD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SHARD בחודש הבא? על פי SHARDS (SHARD) כלי תחזית המחירים, המחיר SHARD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SHARD בשנת 2026? המחיר של 1 SHARDS (SHARD) היום הוא $0.001614 . על פי מודול התחזית שלעיל, SHARD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SHARD בשנת 2027? SHARDS (SHARD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SHARD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SHARD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SHARDS (SHARD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SHARD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SHARDS (SHARD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SHARD בשנת 2030? המחיר של 1 SHARDS (SHARD) היום הוא $0.001614 . על פי מודול התחזית שלעיל, SHARD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SHARD תחזית המחיר בשנת 2040? SHARDS (SHARD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SHARD עד שנת 2040.