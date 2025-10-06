SHARDS מחיר היום

מחיר SHARDS (SHARD) בזמן אמת היום הוא $ 0.001611, עם שינוי של 4.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHARD ל USD הוא $ 0.001611 לכל SHARD.

SHARDS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SHARD. ב‑24 השעות האחרונות, SHARD סחר בין $ 0.001511 (נמוך) ל $ 0.001694 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SHARD נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -7.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 35.65K.

SHARDS (SHARD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 35.65K$ 35.65K $ 35.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

