Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר (USD)

קבל Cryvantis תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CRYVANTIS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Cryvantis תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Cryvantis ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000079 בשנת 2025. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Cryvantis ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000083 בשנת 2026. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CRYVANTIS הוא $ 0.000088 עם 10.25% שיעור צמיחה. Cryvantis (CRYVANTIS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CRYVANTIS הוא $ 0.000092 עם 15.76% שיעור צמיחה. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CRYVANTIS הוא $ 0.000097 עם 21.55% שיעור צמיחה. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CRYVANTIS הוא $ 0.000101 עם 27.63% שיעור צמיחה. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Cryvantis עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000166. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Cryvantis עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000270. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000079 0.00%

2026 $ 0.000083 5.00%

2027 $ 0.000088 10.25%

2028 $ 0.000092 15.76%

2029 $ 0.000097 21.55%

2030 $ 0.000101 27.63%

2031 $ 0.000107 34.01%

2032 $ 0.000112 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000118 47.75%

2034 $ 0.000123 55.13%

2035 $ 0.000130 62.89%

2036 $ 0.000136 71.03%

2037 $ 0.000143 79.59%

2038 $ 0.000150 88.56%

2039 $ 0.000158 97.99%

2040 $ 0.000166 107.89% הצג עוד לטווח קצר Cryvantis תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000079 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000079 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000079 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000080 0.41% Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCRYVANTISב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000079 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCRYVANTIS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000079 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCRYVANTIS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000079 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Cryvantis (CRYVANTIS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCRYVANTIS הוא $0.000080 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Cryvantis מחיר נוכחי $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 שינוי מחיר (24 שעות) +6.76% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 143.65K$ 143.65K $ 143.65K נפח (24 שעות) -- המחיר CRYVANTIS העדכני הוא $ 0.00007988. יש לו שינוי של +6.76% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 143.65Kב 24 שעות. בנוסף, CRYVANTIS יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

Cryvantis מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCryvantisדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCryvantis הוא 0.000079USD. היצע במחזור של Cryvantis(CRYVANTIS) הוא 0.00 CRYVANTIS , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000000 $ 0.000090 $ 0.000073

7 ימים 0.03% $ 0.000002 $ 0.000092 $ 0.000045

30 ימים -0.33% $ -0.000040 $ 0.002 $ 0.000045 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Cryvantis הראה תנועת מחירים של $-0.000000 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Cryvantis נסחר בשיא של $0.000092 ושפל של $0.000045 . נרשם שינוי במחיר של 0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCRYVANTIS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Cryvantis חווה -0.33% שינוי, המשקף בערך $-0.000040 לערכו. זה מצביע על כך ש CRYVANTIS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Cryvantis המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה CRYVANTIS בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Cryvantis (CRYVANTIS) מודול חיזוי מחיר עובד? Cryvantis מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CRYVANTISעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCryvantis לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CRYVANTIS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Cryvantis. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCRYVANTIS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCRYVANTIS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Cryvantis.

מדוע CRYVANTIS חיזוי מחירים חשוב?

CRYVANTIS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

