Credia Layer (CRED) תחזית מחיר (USD)

קבל Credia Layer תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CRED יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות CRED

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Credia Layer % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.03282 $0.03282 $0.03282 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Credia Layer תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Credia Layer (CRED) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Credia Layer ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.03282 בשנת 2025. Credia Layer (CRED) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Credia Layer ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.034461 בשנת 2026. Credia Layer (CRED) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CRED הוא $ 0.036184 עם 10.25% שיעור צמיחה. Credia Layer (CRED) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CRED הוא $ 0.037993 עם 15.76% שיעור צמיחה. Credia Layer (CRED) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CRED הוא $ 0.039892 עם 21.55% שיעור צמיחה. Credia Layer (CRED) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CRED הוא $ 0.041887 עם 27.63% שיעור צמיחה. Credia Layer (CRED) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Credia Layer עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.068230. Credia Layer (CRED) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Credia Layer עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.111140. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.03282 0.00%

2026 $ 0.034461 5.00%

2027 $ 0.036184 10.25%

2028 $ 0.037993 15.76%

2029 $ 0.039892 21.55%

2030 $ 0.041887 27.63%

2031 $ 0.043981 34.01%

2032 $ 0.046181 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.048490 47.75%

2034 $ 0.050914 55.13%

2035 $ 0.053460 62.89%

2036 $ 0.056133 71.03%

2037 $ 0.058940 79.59%

2038 $ 0.061887 88.56%

2039 $ 0.064981 97.99%

2040 $ 0.068230 107.89% הצג עוד לטווח קצר Credia Layer תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.03282 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.032824 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.032851 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.032954 0.41% Credia Layer (CRED) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCREDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.03282 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Credia Layer (CRED) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCRED , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.032824 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Credia Layer (CRED) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCRED , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.032851 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Credia Layer (CRED) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCRED הוא $0.032954 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Credia Layer מחיר נוכחי $ 0.03282$ 0.03282 $ 0.03282 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 105.80$ 105.80 $ 105.80 נפח (24 שעות) +105.80% המחיר CRED העדכני הוא $ 0.03282. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 105.80ב 24 שעות. בנוסף, CRED יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה CRED במחיר חי

איך לקנות Credia Layer (CRED) מנסה לקנות CRED? כעת ניתן לרכוש CRED באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Credia Layer ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות CRED עכשיו

Credia Layer מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCredia Layerדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCredia Layer הוא 0.03282USD. היצע במחזור של Credia Layer(CRED) הוא 0.00 CRED , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.000500 $ 0.03333 $ 0.03282

7 ימים -0.09% $ -0.003389 $ 0.03628 $ 0.03282

30 ימים 0.64% $ 0.012820 $ 0.085 $ 0.02 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Credia Layer הראה תנועת מחירים של $-0.000500 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Credia Layer נסחר בשיא של $0.03628 ושפל של $0.03282 . נרשם שינוי במחיר של -0.09% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCRED הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Credia Layer חווה 0.64% שינוי, המשקף בערך $0.012820 לערכו. זה מצביע על כך ש CRED עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Credia Layer המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה CRED בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Credia Layer (CRED) מודול חיזוי מחיר עובד? Credia Layer מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CREDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCredia Layer לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CRED , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Credia Layer. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCRED . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCRED כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Credia Layer.

מדוע CRED חיזוי מחירים חשוב?

CRED תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם CRED כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, CRED ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של CRED בחודש הבא? על פי Credia Layer (CRED) כלי תחזית המחירים, המחיר CRED הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 CRED בשנת 2026? המחיר של 1 Credia Layer (CRED) היום הוא $0.03282 . על פי מודול התחזית שלעיל, CRED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של CRED בשנת 2027? Credia Layer (CRED) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CRED עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של CRED בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Credia Layer (CRED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של CRED בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Credia Layer (CRED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 CRED בשנת 2030? המחיר של 1 Credia Layer (CRED) היום הוא $0.03282 . על פי מודול התחזית שלעיל, CRED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי CRED תחזית המחיר בשנת 2040? Credia Layer (CRED) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CRED עד שנת 2040. הירשם עכשיו