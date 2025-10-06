Credia Layer מחיר היום

מחיר Credia Layer (CRED) בזמן אמת היום הוא $ 0.03301, עם שינוי של 0.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRED ל USD הוא $ 0.03301 לכל CRED.

Credia Layer כרגע מדורג במקום #3749 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 CRED. ב‑24 השעות האחרונות, CRED סחר בין $ 0.03295 (נמוך) ל $ 0.0342 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.1034983633742532, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.020007636566907613.

ביצועים לטווח קצר, CRED נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -8.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 161.94.

Credia Layer (CRED) מידע שוק

דירוג No.3749 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 161.94$ 161.94 $ 161.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.01M$ 33.01M $ 33.01M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Credia Layer הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.94. ההיצע במחזור של CRED הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.01M.