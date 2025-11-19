Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר (USD)

קבל Gamestop xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GMEX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות GMEX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Gamestop xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Gamestop xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Gamestop xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 27.48 בשנת 2025. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Gamestop xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 28.8540 בשנת 2026. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GMEX הוא $ 30.2967 עם 10.25% שיעור צמיחה. Gamestop xStock (GMEX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GMEX הוא $ 31.8115 עם 15.76% שיעור צמיחה. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GMEX הוא $ 33.4021 עם 21.55% שיעור צמיחה. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GMEX הוא $ 35.0722 עם 27.63% שיעור צמיחה. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Gamestop xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 57.1289. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Gamestop xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 93.0570. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 27.48 0.00%

2026 $ 28.8540 5.00%

2027 $ 30.2967 10.25%

2028 $ 31.8115 15.76%

2029 $ 33.4021 21.55%

2030 $ 35.0722 27.63%

2031 $ 36.8258 34.01%

2032 $ 38.6671 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 40.6004 47.75%

2034 $ 42.6304 55.13%

2035 $ 44.7620 62.89%

2036 $ 47.0001 71.03%

2037 $ 49.3501 79.59%

2038 $ 51.8176 88.56%

2039 $ 54.4085 97.99%

2040 $ 57.1289 107.89% הצג עוד לטווח קצר Gamestop xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 27.48 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 27.4837 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 27.5063 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 27.5929 0.41% Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGMEXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $27.48 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGMEX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $27.4837 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGMEX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $27.5063 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Gamestop xStock (GMEX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGMEX הוא $27.5929 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Gamestop xStock מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 567.87K$ 567.87K $ 567.87K אספקת מחזור 20.66K 20.66K 20.66K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GMEX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GMEX יש כמות במעגל של 20.66K ושווי שוק כולל של $ 567.87K. צפה GMEX במחיר חי

Gamestop xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGamestop xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGamestop xStock הוא 27.48USD. היצע במחזור של Gamestop xStock(GMEX) הוא 20.66K GMEX , מה שמעניק לו שווי שוק של $567,868 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 27.48 $ 27.48

7 ימים 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823

30 ימים 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Gamestop xStock הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Gamestop xStock נסחר בשיא של $27.4823 ושפל של $27.4823 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGMEX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Gamestop xStock חווה 0.00% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש GMEX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Gamestop xStock (GMEX) מודול חיזוי מחיר עובד? Gamestop xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GMEXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGamestop xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GMEX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Gamestop xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGMEX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGMEX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Gamestop xStock.

מדוע GMEX חיזוי מחירים חשוב?

GMEX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GMEX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GMEX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GMEX בחודש הבא? על פי Gamestop xStock (GMEX) כלי תחזית המחירים, המחיר GMEX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GMEX בשנת 2026? המחיר של 1 Gamestop xStock (GMEX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GMEX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GMEX בשנת 2027? Gamestop xStock (GMEX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GMEX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GMEX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gamestop xStock (GMEX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GMEX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gamestop xStock (GMEX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GMEX בשנת 2030? המחיר של 1 Gamestop xStock (GMEX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GMEX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GMEX תחזית המחיר בשנת 2040? Gamestop xStock (GMEX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GMEX עד שנת 2040. הירשם עכשיו