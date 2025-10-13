Tokenomics de zKML (ZKML)

Tokenomics de zKML (ZKML)

Découvrez les informations clés sur zKML (ZKML), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 14:40:56 (UTC+8)
USD

Tokenomics et analyse de prix de zKML (ZKML)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de zKML (ZKML), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 17.20M
$ 17.20M$ 17.20M
Offre totale :
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Offre en circulation :
$ 96.43M
$ 96.43M$ 96.43M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 17.84M
$ 17.84M$ 17.84M
Sommet historique :
$ 0.825871
$ 0.825871$ 0.825871
Bas historique :
$ 0.04100974
$ 0.04100974$ 0.04100974
Prix actuel :
$ 0.178353
$ 0.178353$ 0.178353

Informations sur zKML (ZKML)

zKML is a groundbreaking crypto project revolutionizing digital privacy and security through innovative solutions. At its core, zKML prioritizes user privacy and security, offering cutting-edge technologies to safeguard digital interactions. Our flagship offerings include the zKOS operating system and Mobile-zKOS, designed to ensure secure communication on both desktop and mobile devices.

Core Principles: At zKML, we adhere to stringent principles centered around user privacy and security. Our core values include:

Privacy First: We believe in empowering users with complete control over their digital footprint, ensuring that their personal information remains confidential and secure.

Security by Design: Our solutions are meticulously crafted to provide robust security measures, safeguarding users against digital threats and vulnerabilities.

Innovation: We continuously push the boundaries of technology, leveraging advanced cryptographic techniques to deliver state-of-the-art solutions.

Site officiel :
https://zkml.systems
Livre blanc :
https://zkml.systems/#about

Tokenomics de zKML (ZKML) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de zKML (ZKML) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens ZKML qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens ZKML pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ZKML, explorez le prix en direct du token ZKML !

Prévision du prix de ZKML

Vous voulez savoir dans quelle direction ZKML pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ZKML combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité