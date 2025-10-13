Tokenomics de zKML (ZKML)
Tokenomics et analyse de prix de zKML (ZKML)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de zKML (ZKML), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur zKML (ZKML)
zKML is a groundbreaking crypto project revolutionizing digital privacy and security through innovative solutions. At its core, zKML prioritizes user privacy and security, offering cutting-edge technologies to safeguard digital interactions. Our flagship offerings include the zKOS operating system and Mobile-zKOS, designed to ensure secure communication on both desktop and mobile devices.
Core Principles: At zKML, we adhere to stringent principles centered around user privacy and security. Our core values include:
Privacy First: We believe in empowering users with complete control over their digital footprint, ensuring that their personal information remains confidential and secure.
Security by Design: Our solutions are meticulously crafted to provide robust security measures, safeguarding users against digital threats and vulnerabilities.
Innovation: We continuously push the boundaries of technology, leveraging advanced cryptographic techniques to deliver state-of-the-art solutions.
Tokenomics de zKML (ZKML) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de zKML (ZKML) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ZKML qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ZKML pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de ZKML
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
