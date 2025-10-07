Informations sur le prix de zKML (ZKML) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.176205 $ 0.176205 $ 0.176205 Bas 24 h $ 0.204997 $ 0.204997 $ 0.204997 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.176205$ 0.176205 $ 0.176205 Haut 24 h $ 0.204997$ 0.204997 $ 0.204997 Sommet historique $ 0.825871$ 0.825871 $ 0.825871 Prix le plus bas $ 0.04100974$ 0.04100974 $ 0.04100974 Variation du prix (1 h) +1.45% Changement de prix (1J) +14.11% Variation du prix (7 j) +57.19% Variation du prix (7 j) +57.19%

Le prix en temps réel de zKML (ZKML) est de $0.201073. Au cours des dernières 24 heures, ZKML a évolué entre un minimum de $ 0.176205 et un maximum de $ 0.204997, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZKML est $ 0.825871, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04100974.

En termes de performance à court terme, ZKML a évolué de +1.45% au cours de la dernière heure, +14.11% sur 24 heures et de +57.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour zKML (ZKML)

Capitalisation boursière $ 19.39M$ 19.39M $ 19.39M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.11M$ 20.11M $ 20.11M Offre en circulation 96.43M 96.43M 96.43M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de zKML est de $ 19.39M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZKML est de 96.43M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.11M.