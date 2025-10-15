Le prix en temps réel de Naoris Protocol est aujourd'hui de 0.04856 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NAORIS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NAORIS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Naoris Protocol est aujourd'hui de 0.04856 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NAORIS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NAORIS facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 NAORIS à USD

$0.04859
$0.04859$0.04859
-14.24%1D
USD
Graphique du prix de Naoris Protocol (NAORIS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 07:05:04 (UTC+8)

Informations sur le prix de Naoris Protocol (NAORIS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.04732
$ 0.04732$ 0.04732
Bas 24 h
$ 0.06279
$ 0.06279$ 0.06279
Haut 24 h

$ 0.04732
$ 0.04732$ 0.04732

$ 0.06279
$ 0.06279$ 0.06279

--
----

--
----

+0.70%

-14.24%

-38.72%

-38.72%

Le prix en temps réel de Naoris Protocol (NAORIS) est de $ 0.04856. Au cours des dernières 24 heures, NAORIS a évolué entre un minimum de $ 0.04732 et un maximum de $ 0.06279, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NAORIS est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, NAORIS a évolué de +0.70% au cours de la dernière heure, -14.24% sur 24 heures et de -38.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 630.88K
$ 630.88K$ 630.88K

$ 194.24M
$ 194.24M$ 194.24M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

La capitalisation boursière actuelle de Naoris Protocol est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 630.88K. L'offre en circulation de NAORIS est de --, avec une offre totale de 4000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 194.24M.

Historique du prix de Naoris Protocol (NAORIS) en USD

Suivez la variation du prix de Naoris Protocol aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0080681-14.24%
30 jours$ -0.03704-43.28%
60 jours$ +0.02251+86.41%
90 jours$ +0.01856+61.86%
Variation du prix de Naoris Protocol aujourd'hui

Aujourd'hui, NAORIS a enregistré une variation de $ -0.0080681 (-14.24%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Naoris Protocol sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.03704 (-43.28%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Naoris Protocol

En élargissant la vue à 60 jours, NAORIS a constaté une variation de $ +0.02251 (+86.41%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Naoris Protocol sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.01856 (+61.86%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Naoris Protocol (NAORIS) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Naoris Protocol.

Qu'est-ce que Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol utilise une résilience post‑quantique, une validation des systèmes en temps réel et un réseau de confiance décentralisé conçu pour évoluer avec Internet, afin de sécuriser le monde numérique.

Naoris Protocol est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Naoris Protocol. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de NAORISpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Naoris Protocol sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Naoris Protocol fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Naoris Protocol (USD)

Combien vaudra Naoris Protocol (NAORIS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Naoris Protocol (NAORIS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Naoris Protocol.

Consultez la prévision de prix de Naoris Protocol maintenant !

Tokenomics de Naoris Protocol (NAORIS)

Comprendre la tokenomics de Naoris Protocol (NAORIS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NAORIS !

Guide d'achat de Naoris Protocol (NAORIS)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Naoris Protocol? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Naoris Protocol. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

NAORIS en devises locales

1 Naoris Protocol (NAORIS) à VND
1,277.8564
1 Naoris Protocol (NAORIS) à AUD
A$0.0747824
1 Naoris Protocol (NAORIS) à GBP
0.03642
1 Naoris Protocol (NAORIS) à EUR
0.0417616
1 Naoris Protocol (NAORIS) à USD
$0.04856
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MYR
RM0.2054088
1 Naoris Protocol (NAORIS) à TRY
2.0312648
1 Naoris Protocol (NAORIS) à JPY
¥7.33256
1 Naoris Protocol (NAORIS) à ARS
ARS$65.888636
1 Naoris Protocol (NAORIS) à RUB
3.8600344
1 Naoris Protocol (NAORIS) à INR
4.3106712
1 Naoris Protocol (NAORIS) à IDR
Rp809.3330096
1 Naoris Protocol (NAORIS) à KRW
69.4704216
1 Naoris Protocol (NAORIS) à PHP
2.8257064
1 Naoris Protocol (NAORIS) à EGP
￡E.2.313884
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BRL
R$0.2661088
1 Naoris Protocol (NAORIS) à CAD
C$0.067984
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BDT
5.9160648
1 Naoris Protocol (NAORIS) à NGN
70.890316
1 Naoris Protocol (NAORIS) à COP
$189.6875
1 Naoris Protocol (NAORIS) à ZAR
R.0.8434872
1 Naoris Protocol (NAORIS) à UAH
2.029808
1 Naoris Protocol (NAORIS) à TZS
T.Sh.119.31192
1 Naoris Protocol (NAORIS) à VES
Bs9.56632
1 Naoris Protocol (NAORIS) à CLP
$46.66616
1 Naoris Protocol (NAORIS) à PKR
Rs13.752192
1 Naoris Protocol (NAORIS) à KZT
26.2340544
1 Naoris Protocol (NAORIS) à THB
฿1.5864552
1 Naoris Protocol (NAORIS) à TWD
NT$1.4903064
1 Naoris Protocol (NAORIS) à AED
د.إ0.1782152
1 Naoris Protocol (NAORIS) à CHF
Fr0.038848
1 Naoris Protocol (NAORIS) à HKD
HK$0.3773112
1 Naoris Protocol (NAORIS) à AMD
֏18.576628
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MAD
.د.م0.4462664
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MXN
$0.89836
1 Naoris Protocol (NAORIS) à SAR
ريال0.1821
1 Naoris Protocol (NAORIS) à ETB
Br7.140748
1 Naoris Protocol (NAORIS) à KES
KSh6.2744376
1 Naoris Protocol (NAORIS) à JOD
د.أ0.03442904
1 Naoris Protocol (NAORIS) à PLN
0.1782152
1 Naoris Protocol (NAORIS) à RON
лв0.2126928
1 Naoris Protocol (NAORIS) à SEK
kr0.4627768
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BGN
лв0.0815808
1 Naoris Protocol (NAORIS) à HUF
Ft16.393856
1 Naoris Protocol (NAORIS) à CZK
1.017332
1 Naoris Protocol (NAORIS) à KWD
د.ك0.01485936
1 Naoris Protocol (NAORIS) à ILS
0.1607336
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BOB
Bs0.3355496
1 Naoris Protocol (NAORIS) à AZN
0.082552
1 Naoris Protocol (NAORIS) à TJS
SM0.4462664
1 Naoris Protocol (NAORIS) à GEL
0.1320832
1 Naoris Protocol (NAORIS) à AOA
Kz44.4280296
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BHD
.د.ب0.01825856
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BMD
$0.04856
1 Naoris Protocol (NAORIS) à DKK
kr0.3122408
1 Naoris Protocol (NAORIS) à HNL
L1.2717864
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MUR
2.2075376
1 Naoris Protocol (NAORIS) à NAD
$0.8430016
1 Naoris Protocol (NAORIS) à NOK
kr0.492884
1 Naoris Protocol (NAORIS) à NZD
$0.0844944
1 Naoris Protocol (NAORIS) à PAB
B/.0.04856
1 Naoris Protocol (NAORIS) à PGK
K0.2054088
1 Naoris Protocol (NAORIS) à QAR
ر.ق0.1767584
1 Naoris Protocol (NAORIS) à RSD
дин.4.9006752
1 Naoris Protocol (NAORIS) à UZS
soʻm592.1950272
1 Naoris Protocol (NAORIS) à ALL
L4.0698136
1 Naoris Protocol (NAORIS) à ANG
ƒ0.0869224
1 Naoris Protocol (NAORIS) à AWG
ƒ0.087408
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BBD
$0.09712
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BAM
KM0.0820664
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BIF
Fr143.20344
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BND
$0.063128
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BSD
$0.04856
1 Naoris Protocol (NAORIS) à JMD
$7.8118472
1 Naoris Protocol (NAORIS) à KHR
195.0198736
1 Naoris Protocol (NAORIS) à KMF
Fr20.58944
1 Naoris Protocol (NAORIS) à LAK
1,055.6521528
1 Naoris Protocol (NAORIS) à LKR
රු14.70154
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MDL
L0.8153224
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MGA
Ar218.73852
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MOP
P0.38848
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MVR
0.742968
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MWK
MK84.159336
1 Naoris Protocol (NAORIS) à MZN
MT3.1034696
1 Naoris Protocol (NAORIS) à NPR
रु6.8974624
1 Naoris Protocol (NAORIS) à PYG
341.95952
1 Naoris Protocol (NAORIS) à RWF
Fr70.46056
1 Naoris Protocol (NAORIS) à SBD
$0.3996488
1 Naoris Protocol (NAORIS) à SCR
0.6861528
1 Naoris Protocol (NAORIS) à SRD
$1.8928688
1 Naoris Protocol (NAORIS) à SVC
$0.4249
1 Naoris Protocol (NAORIS) à SZL
L0.8464008
1 Naoris Protocol (NAORIS) à TMT
m0.1704456
1 Naoris Protocol (NAORIS) à TND
د.ت0.14208656
1 Naoris Protocol (NAORIS) à TTD
$0.3297224
1 Naoris Protocol (NAORIS) à UGX
Sh168.0176
1 Naoris Protocol (NAORIS) à XAF
Fr27.4364
1 Naoris Protocol (NAORIS) à XCD
$0.131112
1 Naoris Protocol (NAORIS) à XOF
Fr27.4364
1 Naoris Protocol (NAORIS) à XPF
Fr4.95312
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BWP
P0.6536176
1 Naoris Protocol (NAORIS) à BZD
$0.0976056
1 Naoris Protocol (NAORIS) à CVE
$4.6331096
1 Naoris Protocol (NAORIS) à DJF
Fr8.59512
1 Naoris Protocol (NAORIS) à DOP
$3.0573376
1 Naoris Protocol (NAORIS) à DZD
د.ج6.3341664
1 Naoris Protocol (NAORIS) à FJD
$0.1102312
1 Naoris Protocol (NAORIS) à GNF
Fr422.2292
1 Naoris Protocol (NAORIS) à GTQ
Q0.3719696
1 Naoris Protocol (NAORIS) à GYD
$10.1606944
1 Naoris Protocol (NAORIS) à ISK
kr5.92432

Pour une compréhension plus approfondie de Naoris Protocol, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Naoris Protocol

Combien vaut Naoris Protocol (NAORIS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NAORIS en USD est de 0.04856 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NAORIS à USD ?
Le prix actuel de NAORIS en USD est $ 0.04856. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Naoris Protocol ?
La capitalisation boursière de NAORIS est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NAORIS ?
L'offre en circulation de NAORIS est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NAORIS ?
NAORIS a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NAORIS ?
NAORIS a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de NAORIS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NAORIS est de $ 630.88K USD.
Est-ce que NAORIS va augmenter cette année ?
NAORIS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NAORIS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 07:05:04 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Naoris Protocol (NAORIS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-14 20:24:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins Chutent sur Toute la Ligne, SKYAI Baisse de Plus de 40% en 24h
10-14 19:19:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 624 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
10-14 18:42:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto interrompt son rallye et devient baissier, la capitalisation totale du marché chute à 3,93 billions de dollars
10-14 18:27:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins franchit les 310 milliards de dollars pour atteindre un nouveau sommet historique, augmentant de plus de 80 milliards de dollars cette année
10-14 17:21:00Mises à jour de l'industrie
Aperçu : Powell prononcera un discours aujourd'hui, pouvant potentiellement influencer le rythme des baisses de taux et les attentes de politique monétaire
10-14 14:09:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin Tombe Sous les 114 000 $, l'Ethereum Descend Sous les 4 200 $

