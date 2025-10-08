Tokenomics de Yee Token (YEE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yee Token (YEE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Yee Token (YEE)
Yee is a community based memecoin with one mission: to fight Pepe again. Made to honor the iconic meme rivalry we all know and love.
The Yee Legend
[Filed by: Yee’s Archivist & Legal Representative]
There’s something the meme world refuses to talk about: Pepe the Frog stole Yee the Dino’s entire launch plan.
Yee had been preparing for his comeback for months, but Pepe launched two weeks earlier, hijacking Yee’s concept and selling it as his own.
The charges? Meme theft, intellectual forgery, and historical erasure.
Yee’s official contract was filed in April 2023, right after Pepe’s surprise drop. This wasn’t timing—it was theft. The archives are about to open, and history is about to be corrected
Tokenomics de Yee Token (YEE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yee Token (YEE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YEE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YEE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YEE, explorez le prix en direct du token YEE !
Prévision du prix de YEE
Vous voulez savoir dans quelle direction YEE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YEE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
