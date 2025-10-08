Informations sur le prix de Yee Token (YEE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00295484 Haut 24 h $ 0.00507629 Sommet historique $ 0.01400444 Prix le plus bas $ 0.00018127 Variation du prix (1 h) -1.72% Changement de prix (1J) -1.78% Variation du prix (7 j) +147.53%

Le prix en temps réel de Yee Token (YEE) est de $0.00429939. Au cours des dernières 24 heures, YEE a évolué entre un minimum de $ 0.00295484 et un maximum de $ 0.00507629, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YEE est $ 0.01400444, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018127.

En termes de performance à court terme, YEE a évolué de -1.72% au cours de la dernière heure, -1.78% sur 24 heures et de +147.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yee Token (YEE)

Capitalisation boursière $ 4.33M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.33M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Yee Token est de $ 4.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YEE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.33M.