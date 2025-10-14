Tokenomics de WPAY (WPAY)
Wirex Pay represents the future of digital payments, seamlessly integrating blockchain technology with traditional finance. Designed as a modular payment chain and incubated by Wirex, a global leader in the crypto debit card market, Wirex Pay leverages the power of Polygon ZK to offer unparalleled transaction efficiency and security. Supported by Visa, Wirex Pay aligns closely with Visa's vision for the future of payments, emphasizing collaboration in driving fintech innovation.
Tokenomics de WPAY (WPAY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de WPAY (WPAY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WPAY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WPAY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WPAY, explorez le prix en direct du token WPAY !
