Informations sur le prix de WPAY (WPAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.173568, Haut 24 h $ 0.17778, Sommet historique $ 0.262798, Prix le plus bas $ 0.04720244, Variation du prix (1 h) +0.59%, Changement de prix (1J) -1.12%, Variation du prix (7 j) -1.11%

Le prix en temps réel de WPAY (WPAY) est de $0.175774. Au cours des dernières 24 heures, WPAY a évolué entre un minimum de $ 0.173568 et un maximum de $ 0.17778, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WPAY est $ 0.262798, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04720244.

En termes de performance à court terme, WPAY a évolué de +0.59% au cours de la dernière heure, -1.12% sur 24 heures et de -1.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WPAY (WPAY)

Capitalisation boursière $ 2.09M, Volume (24 h) --, Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.76B, Offre en circulation 11.92M, Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WPAY est de $ 2.09M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WPAY est de 11.92M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.76B.