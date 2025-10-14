Tokenomics de WOLFI (WOLFI)
Tokenomics et analyse de prix de WOLFI (WOLFI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de WOLFI (WOLFI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur WOLFI (WOLFI)
This project is a meme coin that pays tribute to the most iconic and widely recognized mascot within the Avalanche blockchain community. Designed to embody the spirit and culture of the Avalanche ecosystem, the coin offers a fun and engaging way for users to participate in the network while celebrating its most beloved mascot. Through community-driven initiatives, social engagement, and a strong connection to Avalanche’s identity, the project aims to foster a cultural movement within the Avalanche ecosystem.
Tokenomics de WOLFI (WOLFI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de WOLFI (WOLFI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WOLFI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WOLFI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WOLFI, explorez le prix en direct du token WOLFI !
Prévision du prix de WOLFI
Vous voulez savoir dans quelle direction WOLFI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WOLFI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
