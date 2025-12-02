CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
Le prix de WOLFI en direct est actuellement de 0 USD. La capitalisation boursière de WOLFI est de 341,322 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de WOLFI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de WOLFI en direct est actuellement de 0 USD. La capitalisation boursière de WOLFI est de 341,322 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de WOLFI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur WOLFI

Informations sur le prix de WOLFI

Qu'est-ce que WOLFI

Site officiel de WOLFI

Tokenomics de WOLFI

Prévisions de prix de WOLFI

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de WOLFI

Prix de WOLFI (WOLFI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 WOLFI à USD

--
----
+0.50%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de WOLFI (WOLFI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-12-02 13:30:09 (UTC+8)

Prix de WOLFI aujourd'hui

Le prix de WOLFI (WOLFI) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WOLFI en USD est de -- par WOLFI.

WOLFI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 341,322 et une offre en circulation de 10.00B WOLFI. Au cours des dernières 24 heures, WOLFI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00191356, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, WOLFI a varié de -0.42% au cours de la dernière heure et de -8.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour WOLFI (WOLFI)

$ 341.32K
$ 341.32K$ 341.32K

--
----

$ 341.32K
$ 341.32K$ 341.32K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WOLFI est de $ 341.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WOLFI est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 341.32K.

Historique du prix de WOLFI en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00191356
$ 0.00191356$ 0.00191356

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

+0.82%

-8.34%

-8.34%

Historique du prix de WOLFI (WOLFI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.82%
30 jours$ 0-56.08%
60 jours$ 0-71.76%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de WOLFI

Prévision du prix de WOLFI (WOLFI) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de WOLFI en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de WOLFI (WOLFI) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de WOLFI pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix WOLFI pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de WOLFI pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de WOLFI.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de WOLFI (WOLFI)

Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur WOLFI

Combien vaudra 1 WOLFI en 2030 ?
Si WOLFI enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- $ d'ici 2026, -- $ d'ici 2030, -- $ d'ici 2035 et -- $ d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques. Vous pouvez consulter le tableau complet des prévisions ci-dessous pour une analyse détaillée, année par année, des prix potentiels de WOLFI et du retour sur investissement attendu.
Dernière mise à jour de la page : 2025-12-02 13:30:09 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur WOLFI (WOLFI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
12-01 22:37:50Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Entrée nette de 1,07 milliard de dollars dans les produits d'investissement en actifs numériques la semaine dernière
12-01 16:35:03Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a franchi plusieurs niveaux de support de coût on-chain, avec le prochain support important à 81 700 $
12-01 13:02:15Mises à jour de l'industrie
Événements clés et aperçu des données cette semaine : le discours de Powell, le PCE américain et l'emploi non agricole ADP
12-01 11:26:26Mises à jour de l'industrie
La baisse en pourcentage du Bitcoin en novembre atteint 17,67 %, marquant sa pire performance depuis 2018
12-01 09:34:53Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 24, le marché revient à l'état de "peur extrême"
11-30 00:47:38Mises à jour de l'industrie
1

Découvrez-en plus sur WOLFI

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

Alloca

Alloca

ALLOCA

$0.1506
$0.1506$0.1506

+100.80%

ShareToken

ShareToken

SHR

$0.0003455
$0.0003455$0.0003455

+72.75%

Riot Platforms

Riot Platforms

RIOTON

$15.616
$15.616$15.616

+56.16%

iShares Silver Trust

iShares Silver Trust

SLVON

$51.99
$51.99$51.99

+29.97%

Marvell Technology

Marvell Technology

MRVLON

$91.87
$91.87$91.87

+53.11%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.000000000034644
$0.000000000034644$0.000000000034644

+1,657.68%

Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000000000485
$0.00000000000485$0.00000000000485

+333.03%

Rayls

Rayls

RLS

$0.02404
$0.02404$0.02404

+140.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000000000000399
$0.000000000000399$0.000000000000399

+150.94%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.0000000530
$0.0000000530$0.0000000530

+113.70%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.