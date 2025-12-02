Prix de WOLFI (WOLFI)
Le prix de WOLFI (WOLFI) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WOLFI en USD est de -- par WOLFI.
WOLFI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 341,322 et une offre en circulation de 10.00B WOLFI. Au cours des dernières 24 heures, WOLFI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00191356, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, WOLFI a varié de -0.42% au cours de la dernière heure et de -8.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de WOLFI est de $ 341.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WOLFI est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 341.32K.
-0.42%
+0.82%
-8.34%
-8.34%
Aujourd'hui, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de WOLFI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.82%
|30 jours
|$ 0
|-56.08%
|60 jours
|$ 0
|-71.76%
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de WOLFI pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
1
