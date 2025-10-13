Tokenomics de WeFi (WFI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de WeFi (WFI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur WeFi (WFI)
WeFi is an innovative financial ecosystem that seamlessly integrates custodian and self-custody wallets, crypto-collateralized cards, and neobank services with advanced AI-driven compliance and Zero-Knowledge Proofs (ZK). Built to simplify global transactions, remittances, and asset management, WeFi bridges the gap between decentralized and traditional finance. With features like on-chain identity solutions and behavior-based compliance for financial institutions, WeFi creates a secure, user-friendly platform for interacting with crypto and fiat, empowering both individuals and institutions in a borderless financial future.
At the heart of the ecosystem is the WFI token, facilitating effortless transactions, rewards, and fees. Used for remittances and stablecoins management, WeFi brings Web3 innovation to the real world—combining privacy, security, AI-enhanced compliance, and a frictionless user experience that no other platform offers.
Tokenomics de WeFi (WFI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de WeFi (WFI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WFI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WFI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WFI, explorez le prix en direct du token WFI !
Prévision du prix de WFI
Vous voulez savoir dans quelle direction WFI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WFI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
