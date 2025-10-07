Informations sur le prix de WeFi (WFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.770796 $ 0.770796 $ 0.770796 Bas 24 h $ 0.866575 $ 0.866575 $ 0.866575 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.770796$ 0.770796 $ 0.770796 Haut 24 h $ 0.866575$ 0.866575 $ 0.866575 Sommet historique $ 0.866264$ 0.866264 $ 0.866264 Prix le plus bas $ 0.151329$ 0.151329 $ 0.151329 Variation du prix (1 h) +1.03% Changement de prix (1J) +12.26% Variation du prix (7 j) +37.58% Variation du prix (7 j) +37.58%

Le prix en temps réel de WeFi (WFI) est de $0.867288. Au cours des dernières 24 heures, WFI a évolué entre un minimum de $ 0.770796 et un maximum de $ 0.866575, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFI est $ 0.866264, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.151329.

En termes de performance à court terme, WFI a évolué de +1.03% au cours de la dernière heure, +12.26% sur 24 heures et de +37.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WeFi (WFI)

Capitalisation boursière $ 49.61M$ 49.61M $ 49.61M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 866.59M$ 866.59M $ 866.59M Offre en circulation 57.25M 57.25M 57.25M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WeFi est de $ 49.61M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFI est de 57.25M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 866.59M.