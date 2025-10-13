Tokenomics de VNX (VNX)
Tokenomics et analyse de prix de VNX (VNX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de VNX (VNX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur VNX (VNX)
The VNX Community Hub is a decentralized platform enhancing the adoption of VNX stablecoins. It offers yield-generating opportunities like liquidity pools and vaults, empowering businesses and investors to maximize asset potential. The Hub features a robust community governance model, enabling participants to propose, vote, and influence key decisions, while active contributors gain exclusive incentives and rewards. As the non-USD stablecoin market is still in its early stages, the growing adoption of VNX stablecoins will directly drive the expansion of the VNX Community Hub, creating a stronger, more vibrant ecosystem. This empowers users to shape the future of European stablecoins and drive innovation within the ecosystem.The VNX Token serves as the core utility and governance asset of the Hub, enabling holders to influence decisions, access yield opportunities, and earn rewards for their contributions and loyalty.
Tokenomics de VNX (VNX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de VNX (VNX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VNX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VNX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VNX, explorez le prix en direct du token VNX !
Prévision du prix de VNX
Vous voulez savoir dans quelle direction VNX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de VNX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
