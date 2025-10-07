Informations sur le prix de VNX (VNX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04962452 $ 0.04962452 $ 0.04962452 Bas 24 h $ 0.050642 $ 0.050642 $ 0.050642 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04962452$ 0.04962452 $ 0.04962452 Haut 24 h $ 0.050642$ 0.050642 $ 0.050642 Sommet historique $ 0.07466$ 0.07466 $ 0.07466 Prix le plus bas $ 0.0496141$ 0.0496141 $ 0.0496141 Variation du prix (1 h) +2.03% Changement de prix (1J) +2.03% Variation du prix (7 j) +2.04% Variation du prix (7 j) +2.04%

Le prix en temps réel de VNX (VNX) est de $0.050637. Au cours des dernières 24 heures, VNX a évolué entre un minimum de $ 0.04962452 et un maximum de $ 0.050642, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VNX est $ 0.07466, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0496141.

En termes de performance à court terme, VNX a évolué de +2.03% au cours de la dernière heure, +2.03% sur 24 heures et de +2.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VNX (VNX)

Capitalisation boursière $ 756.33K$ 756.33K $ 756.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.19M$ 15.19M $ 15.19M Offre en circulation 14.93M 14.93M 14.93M Offre totale 299,999,976.5 299,999,976.5 299,999,976.5

La capitalisation boursière actuelle de VNX est de $ 756.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VNX est de 14.93M, avec une offre totale de 299999976.5. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.19M.