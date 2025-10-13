Tokenomics de Verox (VRX)
Tokenomics et analyse de prix de Verox (VRX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Verox (VRX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Verox (VRX)
Verox is the first ever digital platform for all in one crypto and defi financial needs. It’s a personalized advisor, product analyzer and a financial content provider. Verox uses AI to create a personalized match between the user’s financial needs and the best-suited, most cost-effective financial products. It analyzes any chosen token and finds the best investments in real time in crypto, defi and other markets, by scanning markets and proccessing massive sets of data to locate the optimal trading/investing opportunities.
Tokenomics de Verox (VRX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Verox (VRX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VRX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VRX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VRX, explorez le prix en direct du token VRX !
Prévision du prix de VRX
Vous voulez savoir dans quelle direction VRX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de VRX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
