Informations sur le prix de Verox (VRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 1,357.06$ 1,357.06 $ 1,357.06 Prix le plus bas $ 0.118894$ 0.118894 $ 0.118894 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -13.24% Variation du prix (7 j) -13.24%

Le prix en temps réel de Verox (VRX) est de $1.43. Au cours des dernières 24 heures, VRX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VRX est $ 1,357.06, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.118894.

En termes de performance à court terme, VRX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -13.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Verox (VRX)

Capitalisation boursière $ 32.31K$ 32.31K $ 32.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 67.79K$ 67.79K $ 67.79K Offre en circulation 22.64K 22.64K 22.64K Offre totale 47,500.0 47,500.0 47,500.0

La capitalisation boursière actuelle de Verox est de $ 32.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VRX est de 22.64K, avec une offre totale de 47500.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 67.79K.