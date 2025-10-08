Informations sur le prix de VEIL (VEIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +8.67% Variation du prix (7 j) +8.67%

Le prix en temps réel de VEIL (VEIL) est de $0.00157567. Au cours des dernières 24 heures, VEIL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VEIL est $ 0.510369, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VEIL a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +8.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VEIL (VEIL)

Capitalisation boursière $ 235.77K$ 235.77K $ 235.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 274.42K$ 274.42K $ 274.42K Offre en circulation 149.63M 149.63M 149.63M Offre totale 174,163,123.2610055 174,163,123.2610055 174,163,123.2610055

La capitalisation boursière actuelle de VEIL est de $ 235.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VEIL est de 149.63M, avec une offre totale de 174163123.2610055. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 274.42K.